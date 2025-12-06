La Constitución, a debate: el 79,5% de los encuestados cree que hay que reformar la Carta Magna

Según los datos de Sigma Dos para una encuesta de 'El Mundo', un 52% de los votantes cree que esta ya no es válida, un porcentaje que en 2023 era 10 puntos menor.

En casi 50 años la Constitución se ha reformado tan solo tres veces, algo de lo más cuestionable para quienes exigen realizar cambios. Desde la izquierda piden modificaciones para blindar derechos sociales como pensiones, la vivienda o medio ambiente.

Por su parte, el Gobierno abría el debate sobre incluir el derecho al aborto. El Partido Popular se opuso a ello pero se abrió a ajustes puntuales como a convocar elecciones generales si se prorrogan los Presupuestos Generales del Estado dos veces y además de manera consecutiva.

Esta misma semana, Carlos Lesmes, el expresidente del Tribunal Supremo, indicaba la necesidad de reformar la Constitución para cambiar la designación del fiscal general del Estado y evitar que este se convierta en "el fiscal del Gobierno".

Otro de los grandes frentes es el modelo territorial. El PSOE habla de un giro federal y de un Senado que represente a las autonomías mientras Sumar y Podemos abogan por una España plurinacional. Asimismo, Vox plantea justo lo contrario y habla de un estado mucho más centralizado eliminando incluso el término "nacionalidades".

Según los datos de Sigma Dos para una encuesta de 'El Mundo', un 52% de los encuestados cree que ya no es válida la Carta Magna, un porcentaje que en 2023 era 10 puntos menor. A su vez, el 79,5% de los votantes sostienen que hay que reformarla.

De este último dato, el partido que más apoya la reforma es Sumar, con un 93,4% de los votos, frente al 88,2% del PSOE, el 72,6% de Vox y el 67,1% del PP.

