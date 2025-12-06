Marta García Aller, sobre el Es-Alert: "Se retrasó por la discusión política de si se escribía en valenciano"

"No sé si hay más irresponsabilidad, más incompetencia o más inhumanidad, porque estamos hablando de 230 personas que perdieron la vida ese día por una alerta que llegó tarde", señala la periodista.

En los últimos días, se han hecho públicos los mensajes que envió Salomé Pradas durante el día de la DANA. La exconsellera de Emergencias avisó a las 16:28 horas de la tarde de que se había encontrado un fallecido en Utiel, y el jefe de Gabinete de Carlos Mazón le reenvió un mensaje del expresident en el que decía: "Igual a las 19:00 vamos".

"Negligencia tras negligencia, mentira tras mentira, porque no han hecho más que mentir desde el 29 de octubre de 2024", señala Marta García Aller tras ver los mensajes de Pradas. "Es desolador y escalofriante", añade la periodista.

"No sé si hay más irresponsabilidad, más incompetencia o más inhumanidad, porque estamos hablando de 230 personas que perdieron la vida ese día por una alerta que llegó tarde", comenta la colaboradora, quien recuerda además que la jueza de Catarroja "ha dejado bien claro que estaba mal".

Aller explica que hubo cierta polémica por el texto del Es-Alert y que eso llevó a retrasar el envío. "Se retrasó más por la discusión política de si se escribía en valenciano o en qué idioma se iba a escribir. La cuestión está en que lo que decía no estaba bien planteado. Había que avisar rápidamente a la gente de que subiera a las plantas altas, de que no fuera a los coches. Lo mandaron tarde y lo mandaron mal", critica la colaboradora de La Roca.

