Marta Aller, periodista, califica las declaraciones de Junts sobre Andalucía como un "ataque xenófobo"

El debate sobre la financiación autonómica vuelve a tensar la política española tras unas polémicas declaraciones de Jordi Turull, secretario general de Junts. Sus palabras han provocado la respuesta inmediata del presidente andaluz, Juanma Moreno, y críticas desde distintos ámbitos mediáticos.

El panorama político sigue revuelto tras las declaraciones de Jordi Turull, secretario general de Junts, sobre la financiación autonómica y los supuestos favoritismos del Gobierno central hacia unas comunidades autónomas frente a otras.

"A mucha gente de clase media y trabajadora no podemos darle la ayuda de la beca comedor, no le podemos ayudar en otra franja de edad totalmente diferente de la ley de dependencia. Y con el dinero de los catalanes, los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía. Esto es la perversión número uno", llegó a comentar Turull.

Unas palabras que no han sido bien recibidas desde la Junta de Andalucía. El propio presidente, Juanma Moreno Bonilla, respondió a través de sus redes sociales: "Siempre la misma cantinela: atacar a Andalucía y mirarnos por encima del hombro. Exijo respeto y espero que el Gobierno de España se sume a defender la dignidad de Andalucía".

Desde La Roca, la periodista Marta Aller también criticó la postura del dirigente de Junts: "Reconozcamos que frases como que 'con el dinero de los catalanes los andaluces se pagan el gimnasio' no es una discusión sobre financiación autonómica, es un ataque xenófobo y además lleno de prejuicios".

