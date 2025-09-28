Pilar Vidal revoluciona La Roca al confesar que le gustaría ser jurado popular: "Un asesinato con mucha violencia me encantaría"

La decisión del juez Peinado de proponer juzgar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, con jurado popular ha reabierto el debate sobre esta figura judicial. Muchos ciudadanos se preguntan qué requisitos existen y si aceptarían participar en un proceso.

Los requisitos para ser miembro de un jurado popular son sencillos: ser español, mayor de edad, saber leer y escribir, y residir en la provincia donde se haya cometido el delito. Los seleccionados mediante sorteo reciben además una compensación económica de 67 euros al día, libres de impuestos.

Desde el programa La Roca, la periodista y colaboradora Pilar Vidal se mostró entusiasmada con la idea de participar en un jurado popular. "Me encantaría. El caso de Begoña no, pero en general sí. Un asesinato con mucha violencia me encantaría", confesó Vidal, provocando la sorpresa de sus compañeros en el plató.

