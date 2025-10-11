Juan Luis Cano, sobre la posible paz en Gaza: "Soy muy escéptico, ya hemos visto cómo funciona Netanyahu"

El periodista Juan Luis Cano comparte en La Roca su opinión sobre el posible acuerdo de paz en Gaza. Se muestra muy escéptico ante su duración y acusa al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de mentir y de causar una tragedia humanitaria.

En este vídeo de La Roca, el periodista Juan Luis Cano expresa su opinión sobre la posible paz en Gaza. El próximo lunes está prevista en Egipto la firma de un acuerdo que podría poner fin al conflicto en la Franja.

"Esto es una atrocidad sin límites y soy muy escéptico en que la paz vaya a durar porque hemos visto cómo funciona este personaje tan lamentable y este asesino que es Netanyahu", comenta Cano. Además, añade que Israel no habría podido cometer estas atrocidades sin el apoyo de Donald Trump y Estados Unidos.

El periodista también señala que este jueves se ha demostrado que tanto Netanyahu como su Gobierno "se han tirado todo ese tiempo mintiendo" sobre la ayuda humanitaria que llegaba a Gaza. "Cuántas veces hemos escuchado a Netanyahu decir que no se estaba sometiendo a una hambruna a la población gazatí. Hoy se ha demostrado que están entrando camiones y camiones que no dejaba pasar", apostilla el colaborador de La Roca.

