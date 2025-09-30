Antonio Maestre desvela que Miguel Ángel Rodríguez le ha dicho que Ayuso no se disculpará con Pradales: "Lo dijo intencionadamente"

Antonio Maestre ha preguntado a Miguel Ángel Rodríguez si Ayuso se disculpará con el lehendakari tras acusarlo de amenazarla al estilo de ETA. Su respuesta, explica en este vídeo, ha sido "que hubiera entonado otra frase".

Isabel Díaz Ayuso protagoniza una nueva polémica, en esta ocasión con Imanol Pradales. La presidenta sostiene que este fin de semana el lehendakari le amenazó al más puro estilo de ETA, cuando en realidad lo que dijo fue que "Ayuso, escucha, Euskadi habla en euskera".

Iñaki López entiende que, una vez conocido el significado real de las palabras de Pradales, "Ayuso habrá solicitado sus correspondientes disculpas para que podamos seguir hablando de temas importantes".

Antonio Maestre ha podido hablar sobre esta cuestión con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, y en el vídeo sobre estas líneas desvela que su respuesta ha sido un tajante "no".

El periodista señala que Rodríguez le ha dicho: "Que hubiera entonado otra frase, porque esa sabemos todos los que significa y sabemos que lo dijo intencionadamente".

"No sé si lo tenía preparado o bien, después de que ella se equivocara, es lo típico de ir siempre un paso hacia delante y no recular", comenta Maestre.

