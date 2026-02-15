Espinosa denuncia la situación de los menores detenidos por el ICE: "4.000 menores detenidos en los primeros ocho meses de 2025"

Jesús Espinosa visita el plató de La Roca para hablar sobre la situación de los menores detenidos por el ICE en Estados Unidos. Durante 2025, casi 4.000 niños fueron separados de sus familias y encarcelados.

Jesús Espinosa, periodista de Newtral, visitó el plató de La Roca para analizar la situación de los menores detenidos por el ICE en Estados Unidos. Según explica, durante los primeros ocho meses del mandato de Donald Trump en 2025, "el ICE detuvo a casi 4.000 menores de edad".

"Hablamos de niños, niños de los cuales el ICE detiene y se quedan completamente solos, sin sus padres, sin sus tutores y sin el amparo de nadie", informa Espinosa. Además, señala que el pasado 26 de junio de 2026 fue "el día del terror", pues llegaron a detener a 633 menores, que quedaron encerrados en las dependencias del ICE.

El periodista detalla que los niños pasan de media 13 días en "muchas veces cárceles que parecen hasta jaulas". Con el tiempo, "hay algunos que pueden volver, si se determina que los padres tienen papeles legales, pero hay otros que salen de las cárceles del ICE y que van a servicios sociales. Pues, muchas veces durante el tiempo que ellos están encarcelados, los padres son deportados", explica Jesús Espinosa.

