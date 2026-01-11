Manuela Carmena, sobre las intenciones de Trump con Groenlandia: "Los europeos debemos decir 'no' a la burla y el desprecio de EEUU"

Manuela Carmena visita La Roca para hablar sobre la situación en Groenlandia. La excaldesa advierte sobre los planes geoestratégicos de Estados Unidos y pide a los europeos defender el derecho internacional y los derechos humanos.

Manuela Carmena visita La Roca para compartir su opinión sobre la situación que está viviendo Groenlandia. La isla, que pertenece a Dinamarca, se está viendo amenazada por los planes geoestratégicos de Donald Trump.

Desde la Unión Europea no han reaccionado a estas intenciones, por lo que varios estados europeos han firmado una misiva en la que reivindican que "Groenlandia pertenece a su pueblo. Las decisiones relativas a Dinamarca y Groenlandia corresponden, por tanto, a Dinamarca y Groenlandia".

Según la excaldesa del Ayuntamiento de Madrid, "los europeos tenemos que ser conscientes de que hay un momento en el que tenemos que decir 'no'", ante los discursos de odio y los planes de Estados Unidos.

"Hay que decir 'no'. No a que se hunda el derecho internacional, no a que no tengan valor los derechos humanos", añade Carmena, y para ello hay que empezar en las escuelas, en las familias y en las empresas. "Lo tenemos que decir todos los europeos", apostilla la exedil.

Asimismo, hace hincapié en la importancia de recordar la historia y aprender de ella para así evitar los "discursos de desprecio" y "de la burla constante que estamos viendo en Estados Unidos".

