India Martínez, a las emisoras de radio españolas que no ponen su música: "Ni cantando con Enrique Iglesias y Will Smith"

Alfonso Arús presenta en la sección de 'zasqueadores' de este viernes el 'dardo' que ha lanzado la cantante India Martínez, en el podcast 'Auténtico' de Pedro Prieto, a ciertas emisoras españolas a las que les cuesta poner su música.

"He notado que en algunas radios de España no ponen mi música, no sé si porque suena demasiado flamenca o por el estilo", confiesa la cantante y compositora española, que tira de humor para dejar una 'pullita': "He cantado hasta con Enrique Iglesias y no me ponen, ¡Y con Will Smith y tampoco!".

Desde el plató de Aruser@s, Sebas Maspons asegura que "tiene toda la razón del mundo". "India Martínez era de una emisora en la que he trabajado, pero en el momento en el que buscas a gente que te asesore a la hora de los estilos musicales que no viven en el país, que viven fuera, te dicen: 'No, es que esto no va a sonar en tu radio'", desvela el colaborador.