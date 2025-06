Nuria Roca defiende a Lola Lolita tras su polémica: "Estoy convencida de que la intención no era esa"

La influencer Lola Lolita se ha convertido en el centro de la polémica tras su participación en la serie de YouTube '21 días entre millonarios', del creador de contenido Nil Ojeda. Su actitud durante el episodio ha sido duramente criticada por considerarse clasista, egocéntrica y materialista, además de por el trato que dio a los empleados de los comercios que visitó.

Todo comenzó cuando Ojeda le propuso pasar un día con ella a cambio de concederle cualquier favor no monetario para incluirlo en el vídeo. La influencer transformó esa petición en la compra de un bolso valorado en 4.000 euros.

Tras la avalancha de críticas, Lola Lolita publicó un vídeo pidiendo disculpas y asegurando que la situación la estaba afectando emocionalmente: "Interpreté un personaje exagerado que nada tiene que ver conmigo", explicó visiblemente afectada.

El debate ha llegado hasta La Roca, donde la presentadora Nuria Roca mostró su empatía con la joven: "A mí me da pena, porque estoy convencida de que la intención no era esa, era hacer algo divertido", afirmó. Además, confesó que sigue a Lola Lolita porque le parece "encantadora".

No todos en el plató opinaban igual. El colaborador Berni Barrachina explicó que ha dejado de seguir a la influencer: "Porque me parece que no ha estado muy apropiada", especialmente en lo referente al trato hacia los trabajadores.