Lola Lolita Land, el festival para los pequeños y los no tan pequeños: "Quiero que simplemente disfruten"

Los influencers cada vez se reinventan más. Desde marcas de ropa hasta restaurantes propios, la lista de nuevos empresarios en el mundo de redes es cada vez mayor. Y de reinventarse sabe mucho Lola Lolita.

Este año ha vuelto a la carga con la segunda edición de su Lola Lolita Land, esta vez en el Aquopolis de Villanueva de la Cañada (Madrid). "Es el día más importante de todo mi año. Hay muchísima gente detrás, muchísimo trabajo... Es un proyecto nuevo dentro de todo lo que hago y ojalá seguir haciendo", comenta.

La influencer ha creado un mundo propio con atracciones, música y muchos regalos que están encantando a los visitantes. "No hemos hecho cola para ninguna atracción, nos han dado regalitos de cada cosa y nos han tratado muy bien", afirma una asistente.

Aquí no falta de nada, el evento está pensado para pequeños y no tan pequeños. "Me lo he pasado súper bien con mi hija. Es un regalo que le hemos querido hacer y nos ha encantando", asegura una madre.

Porque lejos del postureo, este festival significa algo más. "Quiero que se queden con 'qué bien me lo he pasado', 'qué guay', 'qué divertido' y que simplemente que disfruten", desea Lola Lolita.

Lola Lolita Land es una experiencia que se vive y que se recuerda.