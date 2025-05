Violeta Mangriñán enciende las redes al hablar así de la Feria de Sevilla: "Me da pereza, no es mi ambiente"

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el 'dardo' de Violeta Mangriñán a la Feria de Abril. "La verdad que tengo muchas ganas de vivir la Feria de Sevilla, aunque creo que no va a ser mi ambiente", afirma la influencer, que confiesa que "en espacios cerrados con mucha gente contentilla" no es su lugar ideal.

Violeta Mangriñán destaca que tiene que "vivirlo una vez en la vida" y, sobre todo, por su look: "Por supuesto, el principal motivo es ponerme un vestido de doña Osorno, que me hace una ilusión increíble". "Si no fuera por eso, os juro que ya con todos los vídeos que he visto de la Feria estoy un poco hasta el 'pirri'", desvela la influencer, que asegura que le da un poco de "pereza".

Tras escucharla, Alfonso Arús destaca que hay "crítica de ida y vuelta": "Hay críticas de una influencer que dice que si no fuera por le vestido no merecería la pena y, por otro, los auténticos que habitualmente van a la feria y están hasta el gorro de las influencers porque dicen que van solo de cara al postureo y que no representan para nada el espíritu de la Feria".

Por su parte, Angie Cárdenas lamenta que Violeta Mangriñán critique "el sentimiento de la gente y de la Feria de Abril": "Me parece terrible lo que tiene que aguantar esta gente en Sevilla de que aparezcan personajes así".