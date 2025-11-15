Juanma Lamet, sobre el juicio de García Ortiz : "Hay una acumulación de indicios que a lo mejor lo acaban condenando"

En este vídeo de La Roca, Juanma Lamet da su opinión sobre las últimas sesiones del juicio contra el fiscal general del Estado: "Desde el ámbito político esto se ha vivido como un Madrid-Barça, pero también desde el ámbito periodístico".

El juicio contra el fiscal general del Estado quedaba el jueves visto para sentencia tras su declaración y los informes finales. La sentencia del Tribunal Supremos, en manos de siete magistrados, puede tardar varias semanas en salir a la luz. Desde el plató de La Roca, el periodista Juanma Lamet analiza los últimos días de proceso judicial-

"Desde el ámbito político esto se ha vivido como un Madrid-Barça, pero también desde el ámbito periodístico", cometa. "Hemos visto como periodistas se ponían a repartir culpabilidades o inocencias de una persona que está sentada ante el Tribunal Supremo", añade Lamet.

Asimismo, considera que con esta causa "el respeto institucional ha brillado por su ausencia". Por otro lado, mantiene su opinión en que Álvaro García Ortiz tenía que haber dimitido cuando fue imputado y no haberse mantenido en el cargo.

"Para mí sí tenía que haber dimitido, aunque él íntimamente sepa que es inocente. ¿Por qué? Porque las instituciones siempre están por encima de las personas", opina el colaborador de La Roca.

Sobre las pruebas presentadas en el juicio, Lamet considera que no se han presentado "pruebas sólidas". No obstante, añade que "hay una acumulación de indicios que a lo mejor jurídicamente lo acaban condenando".

