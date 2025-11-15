Juan del Val, tajante con Ayuso por no presentar la lista de médicos objetores de conciencia: "Siempre va por otro lado"

El Ministerio de Sanidad ha decidido iniciar un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid por no publicar la lista de médicos objetores de conciencia. Desde La Roca, Juan del Val analiza la polémica y critica la estrategia del PP.

El Ministerio de Sanidad ha decidido iniciar los trámites para presentar un recurso contencioso-administrativo ante la negativa de Isabel Díaz Ayuso a implementar en la Comunidad de Madrid la lista de médicos objetores de conciencia que exige la ley para garantizar el derecho al aborto.

Desde el plató de La Roca, Juan del Val compartió su opinión sobre el tema. Según el colaborador, todos los votantes del Partido Popular tienen este debate más que superado, pero ahora Díaz Ayuso lo ha sacado a colación para hacer oposición al Gobierno central.

"Aquí la responsabilidad es del Partido Popular, de su torpeza para meterse en este monumental lío al que nadie le había llamado", considera Juan del Val. "Empezamos con Almeida y luego Ayuso, que siempre va, por otro lado, que ha incendiado aún más con frases como 'que se vayan a abortar a otra parte'", añade el colaborador de La Roca.

Por otro lado, señala que el PP "no sabe situarse" en determinados temas y que, en la mayoría de los casos, por la presión de Vox y por dejar que este partido marque la pauta, toman ciertas decisiones que "generan errores" en su estrategia política.

