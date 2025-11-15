Luis Miller: "Podemos y Vox son hijos de la crisis de 2008, responden a una frustración de la ciudadanía"

"Si no hubiéramos tenido esas consecuencias tan duras, probablemente no hubiéramos tenido este movimiento hacia los extremos en el espacio político", ha afirmado el sociólogo en La Roca.

Luis Miller, sociólogo, investigador del CSIC y autor de 'Polarizados', ha hablado en La Roca sobre la polarización en España y ha destacado que el "punto de inflexión" está en "la crisis de 2008, tanto en España como a nivel general". "Si no hubiéramos tenido esas consecuencias tan duras, probablemente no hubiéramos tenido este movimiento hacia los extremos en el espacio político", ha afirmado.

Así, ha expresado que, "aunque puede ser polémico", él considera que "tanto Podemos como Vox son hijos de aquella crisis". "Por supuesto que ideológicamente están en extremos opuestos y tienen propuestas políticas muy distintas, pero responden a una frustración de la ciudadanía, que era muy fuerte en los años 2010, 2011 y 2012 y que es muy fuerte hoy", ha señalado.

En este sentido, Miller ha subrayado que "en aquel momento había un desempleo del 27% y hoy viene por la imposibilidad total de acceder al mercado de la vivienda". "Por tanto, si no tuviéramos problemas estructurales tan fuertes como tenemos en España y que hay en otros países, no tendríamos esos virajes hacia los extremos", ha apuntado.

De esta forma, el sociólogo ha manifestado que "cuando hemos tenido momentos históricos en los cuales ha habido construcción del Estado, construcción de sistemas de bienestar y construcción de país, hemos tenido movimientos mucho menos extremos".

