Juanma Lamet: "Que Junts le retire el apoyo al Gobierno no hace que vaya a caer o que este nervioso"

Junts ha protagonizado los momentos más tensos de la última semana del panorama político español tras su inminente e "irreversible" ruptura con el PSOE. Desde La Roca, el periodista Juanma Lamet analiza en qué situación se encuentra el Gobierno tras perder la mayoría en el Congreso de los Diputados.

"No tener mayoría hoy por hoy para Pedro Sánchez no es síntoma de ir a elecciones", señala el colaborador y especifica que en el Congreso de los Diputados "nunca hubo una mayoría progresista".

"En este congreso siempre ha habido más votos de derechas que de izquierdas", apostilla Juanma Lamet y añade que la unión que había era "una mayoría plurinacional anti Vox".

Es por eso que Lamet no ve que el Ejecutivo corra peligro: "Que Junts le retire el apoyo al Gobierno no hace que vaya a caer o que esté nervioso".

