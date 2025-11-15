Juan del Val: "Las redes sociales han creado un universo de odio y los medios de comunicación se aprovechan de eso"

"En la calle tenemos mucha más capacidad para entendernos y yo creo que la realidad se está distanciando cada vez más de las redes sociales y lo que me parece más preocupante es que también se está distanciando para bien de los medios de comunicación", ha expresado.

Juan del Val se ha querido mostrar "optimista" en La Roca, después de que se afirmase en el programa que "dos de cada diez votantes españoles se van a los extremos. "Vamos a verlo de otra manera, y es que ocho de cada diez no lo hacen", ha expresado, tras lo que ha subrayado que "todos podemos tener un mínimo consenso de que el PSOE y el PP son unas opciones que no son extremas".

"Yo sí que creo que los medios de comunicación tenemos muchísima responsabilidad por la contaminación que hemos adquirido de las redes sociales", ha afirmado el escritor, a lo que ha añadido que "las redes sociales han creado un universo de odio y los medios de comunicación se aprovechan de eso".

Sin embargo, Del Val no cree que esto "esté tan presente en la calle". "Yo creo que en la calle al final tenemos mucha más capacidad para entendernos y yo creo que la realidad se está distanciando cada vez más de las redes sociales y lo que me parece más preocupante es que también se está distanciando para bien de los medios de comunicación", ha concluido.

