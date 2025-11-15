Juanma Lamet: "Ayuso en el aborto no piensa tan diferente de Feijóo, pero si no choca con el Gobierno no puede respirar"

El periodista analiza en La Roca la posición del Partido Popular respecto al aborto y cómo las decisiones de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida generan tensión interna, especialmente tras la negativa madrileña a publicar la lista de médicos objetores.

En este vídeo de La Roca, el periodista Juanma Lamet analiza la posición del Partido Popular frente al aborto, sobre todo después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid se haya negado a presentar la lista de médicos objetores de conciencia.

"Todos sabemos que Alberto Núñez Feijóo no es un político muy echado para adelante en lo ideológico", señala Lamet. Asimismo, añade que desde que llegó a presidir el Partido Popular solo ha cambiado la ideología del partido en el aborto y en la inmigración

"A partir de ahora el Partido Popular lo considera un derecho de las mujeres", apostilla el periodista.

"Después de haber hecho eso con el aborto, llega Almeida y le pega una zancadilla de las de tarjeta roja (sobre el supuesto síndrome postaborto) y Ayuso no es que piense en Feijóo, es que piensa única y exclusivamente en confrontar con el Gobierno", reflexiona el colaborador.

"Ayuso vive de confrontar con el Gobierno, Ayuso en el aborto no piensa tan diferente de Feijóo, pero si no choca con el Gobierno no puede respirar", termina diciendo Juanma Lamet.

