Félix Durán, jefe de la sección de Tratas de Seres Humanos de la UCO: "Es un delito fácil de ver, pero muy difícil de investigar"

Félix Durán, jefe de la sección de Tratas de Seres Humanos de la UCO, visitó el plató de La Roca para comentar el reportaje del programa sobre la prostitución low cost que existe en España.

"Es un delito fácil de ver, pero muy difícil de investigar", comenta el Guardia Civil. Durán explica que en España existen muchos pisos clandestinos que se anuncian mediante 'flyers' o tarjetas. Bajo el gancho de 'chicas nuevas' se esconden situaciones de explotación que funcionan las 24 horas, los siete días de la semana.

Asimismo, detalla que hasta que no tengan "algo plausible sobre la mesa", es decir, un testimonio de una víctima o una denuncia, no pueden actuar. "Si no tenemos eso, nosotros no podemos hacer nada. Para entrar en esos pisos se necesita y se requiere una orden judicial", apostilla Durán.

Por otro lado, señala que en otros países de la Unión Europea existen legislaciones que permiten entrar en esos pisos clandestinos bajo indicios de delito, o incluso en lugares donde la prostitución está abolida. "En España simplemente lo que podemos hacer es seguir la línea", señala el jefe de sección de Tratas de Seres Humanos de la UCO.

"Las víctimas lo que van a contar es lo que la organización, lo que sus explotadores, quieren que cuenten. Es decir, la mayoría de las víctimas van a decir que están de forma libre. Existen muy poquitas que dicen que están explotadas", lamenta Durán.

