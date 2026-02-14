Levy desvela que Vox le está haciendo "ghosting" a María Guardiola en sus negociaciones

Andrea Levy en este vídeo de La Roca la situación de las negociaciones entre el PP y Vox en Extremadura. La presidenta electa, María Guardiola, busca asegurar la abstención de Vox en su investidura, aunque el partido aún no responde a las propuestas.

Andrea Levy, concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, desvela en La Roca en qué punto se encuentran las negociaciones entre el PP y Vox en Extremadura. Cabe recordar que María Guardiola, ganadora de las últimas elecciones, se enfrenta el próximo mes de marzo a la sesión de investidura, en la cual tendrá que contar con la abstención del partido de Santiago Abascal.

La concejala señala que ha podido hablar con "personas cercanas" a la presidenta extremeña, quienes le han asegurado que "está haciendo los máximos esfuerzos para que haya un acuerdo".

"Se está ofreciendo (a Vox) la posibilidad de que entren en consejerías del Gobierno con cargos", asegura Levy, y añade que en las negociaciones entre ambos partidos no hay una "falta de propuestas" por parte del equipo de Guardiola.

Sin embargo, Andrea Levy ha comentado que "en estos momentos Vox está haciendo 'ghosting'" a las propuestas del Partido Popular extremeño, lo que dificulta avanzar hacia un acuerdo definitivo.

