Juan del Val, a Nuria Roca: "¿Hablamos del Premio Planeta o de mí? Que es lo mismo"

El escritor y colaborador de La Roca, Juan del Val, se alzó con el 74º Premio Planeta, dotado con un millón de euros, gracias a su novela 'Vera, una historia de amor'. Desde el programa de laSexta, sus compañeros no perdieron la oportunidad de felicitarle por el logro.

El primero en hacerlo fue Nacho García, quien confesó entre risas que, al principio, le había dado pereza ir a trabajar, pero cambió de opinión al pensar que iba a tener "al lado a un Premio Planeta". Acto seguido, le dio la enhorabuena a su compañero. "Aquí estoy como si fuera una persona normal", respondió Juan del Val con humor.

"Evidentemente, tenemos que hablar del Premio Planeta", comenzó diciendo Nuria Roca, aunque fue interrumpida por el propio escritor.

"¿Hablamos del Premio Planeta o de mí? Que es lo mismo", bromeó el colaborador, antes de comprometerse con el programa a compartir detalles inéditos sobre la gala de premios. "Me comprometo a contar algunas cosas que no le he contado a nadie… absolutas novedades", aseguró entre risas.

Por su parte, Nuria Roca reconoció que, cuando Juan del Val dice ese tipo de cosas, "entra en taquicardia".

