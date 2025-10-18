Juan del Val: "Cuando veo a Trump refiriéndose a España de esa manera, a mí me entra un patriotismo que no suelo tener"

Donald Trump ha vuelto a lanzar advertencias a España por no alcanzar el 5% del PIB en gasto de defensa. En La Roca, Juan del Val ha analizado la polémica y la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante las críticas del mandatario estadounidense.

Donald Trump ha vuelto a dirigir su atención hacia España, advirtiendo que podría imponer aranceles si el país no incrementa su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. El expresidente estadounidense incluso ha insinuado que España podría ser expulsada de la OTAN si no cumple con esa meta.

Desde el plató de La Roca, Juan del Val analizó una imagen viral de Trump rodeado de líderes mundiales durante la firma del acuerdo de paz en Gaza, donde aprovechó su discurso para mencionar a España y su falta de compromiso con el gasto militar.

"Cuando veo a Trump refiriéndose a España de esa manera, a mí me entra un patriotismo que no suelo tener", comentó el colaborador. "En ese enfado con España, yo creo que hay una enemistad personal en la que por lo menos Pedro Sánchez está encantado", añadió entre risas.

El escritor también recordó que el presidente del Gobierno podría haber sido "la nota discordante" en la firma del acuerdo sobre el gasto en defensa, pero subrayó que "de todos los países que lo firmaron, nadie lo cumple, ni siquiera Estados Unidos".

Por último, Juan del Val concluyó que "en este conflicto, Pedro Sánchez sale bastante beneficiado", tanto al mostrarse firme frente a las presiones de Trump como de cara a la sociedad.

