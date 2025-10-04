Juan del Val rectifica y pide perdón por decir que había poca gente en la manifestación por Gaza: "Es un error tremendo"

Miles de personas han salido este domingo a las calles de Madrid para apoyar al pueblo palestino. La reportera Paula López, desde La Roca, ha seguido en directo la manifestación, que según la organización ha reunido a unas 400.000 personas.

La Roca ha conectado en directo con Paula López, que se encontraba cubriendo la manifestación a favor de Gaza que recorría las calles de Madrid.

"Dos horas después de que empezase la movilización estamos llegando casi a la Plaza de Callao, donde termina el recorrido, después de haber pasado por todas las arterias de la capital desde Atocha", informaba la reportera, y añadía que Atocha seguía "colapsada" de manifestantes.

"Desde Delegación del Gobierno no saben darnos una cifra exacta de manifestantes, pero la organización habla de 400.000 personas", comentaba, y comparaba la situación en Madrid con la de Barcelona, donde se han manifestado 70.000 personas.

Tras conocer estos datos, Juan del Val ha querido pedir perdón y rectificar sus declaraciones sobre la manifestación madrileña: "Dame la oportunidad de rectificar, porque antes en el plano, cuando estaban (los manifestantes) en Cibeles, me ha dado la sensación de que había muy poca gente y es un error tremendo. Me alegro muchísimo de que haya tanta gente en la manifestación".

