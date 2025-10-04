Ahora

Reconoce su error

Juan del Val rectifica y pide perdón por decir que había poca gente en la manifestación por Gaza: "Es un error tremendo"

Miles de personas han salido este domingo a las calles de Madrid para apoyar al pueblo palestino. La reportera Paula López, desde La Roca, ha seguido en directo la manifestación, que según la organización ha reunido a unas 400.000 personas.

Juan del Val rectifica y pide perdón por decir que había poca gente en la manifestación por Gaza: "Es un error tremendo"

La Roca ha conectado en directo con Paula López, que se encontraba cubriendo la manifestación a favor de Gaza que recorría las calles de Madrid.

"Dos horas después de que empezase la movilización estamos llegando casi a la Plaza de Callao, donde termina el recorrido, después de haber pasado por todas las arterias de la capital desde Atocha", informaba la reportera, y añadía que Atocha seguía "colapsada" de manifestantes.

"Desde Delegación del Gobierno no saben darnos una cifra exacta de manifestantes, pero la organización habla de 400.000 personas", comentaba, y comparaba la situación en Madrid con la de Barcelona, donde se han manifestado 70.000 personas.

Tras conocer estos datos, Juan del Val ha querido pedir perdón y rectificar sus declaraciones sobre la manifestación madrileña: "Dame la oportunidad de rectificar, porque antes en el plano, cuando estaban (los manifestantes) en Cibeles, me ha dado la sensación de que había muy poca gente y es un error tremendo. Me alegro muchísimo de que haya tanta gente en la manifestación".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Israel desoye a Trump y sigue bombardeando Gaza mientras las delegaciones se preparan para cerrar un acuerdo de paz
  2. Las mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama planean presentar una demanda colectiva
  3. Lenguaje en clave, sobres que no cuadran y 60.000 euros en B: Ábalos dice que "las chistorras" son "algo que hacían" en el bar de Koldo
  4. Nuevas denuncias al campamento de Bernedo hablan de monitores que tuvieron relaciones sexuales frente a menores y de otro que paseó desnudo
  5. La abolición de la prostitución, a debate: "Me convertí en un objeto sexual por 150 euros la hora"
  6. El PSOE carga contra el PP por sus declaraciones sobre el "síndrome post aborto" y acusa a Almeida de alinearse con Vox