Nuria Roca pide a producción que 'expulsen' del plató a Ricardo Moure: "Me genera mucha ansiedad"

España se prepara para liderar la primera misión mundial destinada a proteger las contraseñas de los usuarios frente a los ciberdelincuentes, En La Roca, Ricardo Moure explica por qué esta iniciativa podría marcar un antes y un después en la ciberseguridad.

En los últimos días, se ha conocido que España se está preparando para la primera misión del mundo, cuyo objetivo es lanzar al espacio un sistema para proteger las contraseñas de los usuarios y evitar que los ciberdelincuentes roben sus datos.

Desde La Roca, el divulgador científico Ricardo Moure ha valorado esta iniciativa. "Esta noticia es mucho más importante de lo que parece", asegura Moure.

"No es solo evitar que se hackeen las contraseñas del Gmail, sino que cuando nosotros enviamos un mensaje, ya sea por WhatsApp, correo o incluso una transacción financiera, eso está en clave. Es decir, solamente tú puedes mandar el mensaje y solo lo puede ver la persona que lo ha recibido porque sus dispositivos tienen unas claves que permiten eso, lo que se llama 'claves criptográficas'", explica el colaborador.

Unas claves que, por ahora, son seguras, pero Moure advierte de que "se está desarrollando la computación cuántica y, de aquí a unos años, cualquiera de esas claves se va a poder reventar con un ordenador cuántico".

Tras conocer esta información, Nuria Roca se ha mostrado entre sorprendida y asustada y ha terminado pidiendo la 'expulsión' de Moure: "¡Producción! ¿Podéis llevaros a Ricardo Moure? Que me genera mucha ansiedad".

