Juan del Val, tras la decisión de RTVE: "Eurovisión sí, el Mundial de fútbol no. ¿Hasta qué punto nos ponemos estrictos?"

España no participará en Eurovisión este año tras confirmarse la asistencia de Israel. RTVE tampoco emitirá el festival, aunque sí permitirá votar, sumándose a otras cadenas europeas que han tomado la misma decisión.

En los últimos días, se ha conocido que España no participará en Eurovisión y no emitirá el festival tras confirmarse la asistencia de Israel. Sin embargo, aunque RTVE no emita el certamen musical, sí se podrá votar. Esos votos se sumarán a los de la categoría de 'Resto del Mundo'.

A la decisión de RTVE le siguen las cadenas públicas de Países Bajos, Irlanda y Eslovenia, que también han confirmado que no participarán este año en Eurovisión. Desde La Roca, Juan del Val da su opinión al respecto.

"Todo el mundo tiene una opinión sobre esto, yo no la tengo nada clara", asegura el colaborador. Añade que, a pesar de que en su día consideraba "necesarias" las protestas en la Vuelta Ciclista por la participación de un equipo israelí, ahora no sabe qué opinar. "Ahora hay un acuerdo de paz firmado, entonces no sé si es el momento para ir o no (a Eurovisión)", comenta.

"Si sirve como medida de presión para frenar el genocidio en Gaza, bien está, pero ya no sé si sirve como medida de presión", reflexiona Juan del Val.

Por otro lado, critica que España se retire de Eurovisión por la presencia de Israel y no lo haga en otros eventos: "Eurovisión sí, el Mundial de fútbol no. ¿Hasta qué punto nos ponemos estrictos?".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí