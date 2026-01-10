Juan del Val cuestiona el papel de Junqueras en su reunión con Sánchez sobre la financiación autonómica: "No será igual para todos"

Hacienda presenta un nuevo sistema de financiación autonómica que propone ceder más IRPF e IVA a las comunidades. La propuesta genera rechazo en presidentes del PP y abre el debate político en el Congreso y entre partidos territoriales.

Hacienda ha presentado a las Comunidades Autónomas un nuevo sistema de financiación autonómica. El ministerio de María Jesús Montero ha propuesto ceder a las CCAA el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA, medidas que no han sido bien recibidas por los presidentes autonómicos del Partido Popular.

A pesar del rechazo, Pedro Sánchez ya ha iniciado conversaciones con los partidos políticos para llegar a un acuerdo en el Congreso de los Diputados. Por ello, el pasado jueves se reunió en Moncloa con Oriol Junqueras.

Desde La Roca, Juan del Val opinó que esta reunión demuestra que el sistema de financiación que propone el Gobierno "no va a ser igual para todos". Además, cuestionó el papel de Junqueras en el proceso, recordando que "en Cataluña hay un Gobierno que es el PSC".

“Si esta reunión no está bien vista por prácticamente nadie, ¿por qué Pedro Sánchez se mete en este lío? Salvo que sea, como casi siempre, un interés personal, porque esto es evidente que perjudica a su partido en las próximas elecciones", reflexionó el colaborador de La Roca.

