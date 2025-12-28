Juan del Val, sobre el turismo sanitario en España: "No es por patriotismo, pero te operas en tu país"

El periodista José María Camarero hablaba en La Roca sobre un tipo de turismo que prolifera cada vez más en España: el sanitario. Juan del Val se indignaba ante las prácticas de algunas clínicas y empresas en este vídeo que laSexta.com rescata de la hemeroteca.

Más allá del sol y las playas infinitas, España también es un reclamo para un tipo de turismo que no busca el litoral, sino la salud, y es por ello que se ha posicionado como un destino clave en turismo sanitario. De este tema discutía la mesa de debate de La Roca en este programa de principios de año que hoy laSexta.com rescata de la hemeroteca.

Cada vez más extranjeros eligen operarse en hospitales españoles del país debido a las largas listas de espera o los elevados costes de la sanidad en sus países de origen. Incluso algunas algunas empresas ofrecen paquetes que incluyen la intervención y la recuperación en enclaves como la Costa del Sol, combinando así la sanidad con el relax en un destino paradisíaco.

Una iniciativa que dejó completamente atónito a Juan del Val, quien no tenía ni idea de que esto sucedía dentro de nuestras fronteras. "Si viene alguien sin recursos y tiene un accidente en España, por supuesto que se le tiene que atender. Pero si otro se tenía que operar de la cadera y justo ahora que está aquí le viene bien...", comentaba el tertuliano.

"No se trata de hacer un patriotismo excesivo, pero hombre, te operas en tu país", decía con indignación.

