José Trecet, experto en economía: "Todo el mundo puede ahorrar un 5% de su sueldo"

Los ahorros de las familias españolas llevan cinco trimestres a la baja, mientras la deuda se ha duplicado por el aumento del coste de la vida y los salarios bajos. José Trecet explica cómo crear un colchón de emergencias.

En los últimos años, los ahorros de las familias españolas han registrado cinco trimestres consecutivos a la baja y presentan una distribución desigual. Por otro lado, la inversión aumentó un 5,8%, mientras que la necesidad de financiación se duplicó, con un alza del 110%.

Esto significa que las familias se endeudan el doble que hace un año debido al encarecimiento del coste de la vida y los salarios menguantes, lo que les impide ahorrar parte de su sueldo en la mayoría de los casos.

Para garantizar una estabilidad económica, los expertos recomiendan ahorrar entre seis y doce meses de sueldo. Para explicar estos datos, el experto económico José Trecet visitó el plató de La Roca.

Según Trecet, ahorrar entre seis y doce meses del sueldo permite ir poco a poco creando "lo que se llama el colchón de emergencias", que consiste en poder cubrir gastos imprevistos sin tener que endeudarse.

"Otra cosa es el patrimonio, el dinero que deberíamos tener acumulado. En España tradicionalmente se ha conseguido a través de la vivienda; ahora mismo, como esta está tan cara, lo que deberíamos hacer es ir a otras opciones como la inversión", señala el experto. Añade que esto no se suele hacer por falta de conocimiento o "cuando lo hacemos es con las personas equivocadas siguiendo a los criptobros de turno".

Asimismo, Trecet asegura tener "la convicción y la experiencia de que todo el mundo puede ahorrar un cero un cinco por ciento de su sueldo".

