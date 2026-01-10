Un experto analiza los intereses de Trump en Groenlandia y qué puede hacer Europa: "Es muy difícil, somos muy dependientes"

La situación de Groenlandia centra el debate internacional tras las advertencias de Donald Trump. En La Roca, el experto Bernardo Navazo analiza por qué Estados Unidos ha puesto su foco en la isla y qué margen tiene Europa para responder.

Bernardo Navazo, experto en conflictos internacionales, ha visitado el plató de La Roca para analizar la situación de Groenlandia tras las advertencias de Donald Trump y explicar por qué se ha llegado a este escenario.

Desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos, Trump ha puesto su atención en Groenlandia por "sus tierras raras" y porque la isla es clave desde el punto de vista geoestratégico.

Según Navazo, este interés no es nuevo y responde a una estrategia de fondo. "A esta idea de la competición descarnada que tiene Estados Unidos con China como lógica que es 'tener control de tu vecindario' eso implica que tienes que clamar propiedades dentro de tu esfera de influencia y en el caso de EEUU es todo lo que ellos llaman el hemisferio occidental", explica el experto.

Navazo considera que esta presión va más allá de un solo país. "Hemos comenzado con Venezuela y en apenas 24 horas hicimos la lógica de que ya no es solo Venezuela, sino que va a ser también Colombia, Nicaragua, Cuba y Groenlandia donde Washington va a poner una presión absoluta y total porque ante este objetivo de supervivencia que tiene ante China controla su hemisferio es clave", reflexiona.

¿Qué puede hacer Europa?

Ante esta situación, el Gobierno de Trump ha asegurado que "adoptara medidas" si Europa no se toma en serio la seguridad de Groenlandia. Esto ha abierto el debate sobre qué puede hacer la Unión Europea para frenar a Estados Unidos.

Navazo señala que es "muy difícil" plantar cara a EEUU y recuerda que, hasta ahora, el único actor que lo ha logrado ha sido China en relación con el control de las tierras raras.

"Nosotros como Unión Europea tenemos ese deseo de ser independientes", comenta el experto. Sin embargo, añade que muchos países europeos siguen viendo a Estados Unidos como su "gran galante de seguridad y defensa". "Tienen que hacer ese salto cognitivo para considerarlo como no aliado", afirma. Por último, Navazo apunta que la Unión Europea todavía no ha desarrollado las capacidades de defensa necesarias para dejar de depender de forma absoluta de Estados Unidos.