Transición venezolana

Sánchez traslada a Delcy Rodríguez y Edmundo González su respaldo para "una transición pacífica" y se presta a "contribuir a acercar posiciones"

¿Por qué es importante? Estas conversaciones llegan días después de que Estados Unidos (EEUU) atacara el país caribeño y capturara hasta el entonces líder chavista Nicolás Maduro.

Pedro Sánchez, presidente del GobiernoPedro Sánchez, presidente del GobiernoAgencia EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado con la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el líder opositor Edmundo González al que muchos consideran presidente electo este viernes por la tarde. Así lo ha confirmado el mismo jefe del Ejecutivo a través de una publicación en redes sociales. En ella, más allá de respaldar una "transición pacífica, dialogada y democrática, liderada por los propios venezolanos", también se ha prestado a "contribuir a acercar posiciones".

"España respalda una transición pacífica, dialogada y democrática en Venezuela, liderada por los propios venezolanos. Queremos acompañar al país en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones", ha subrayado el también secretario general del PSOE, días después de que Estados Unidos (EEUU) atacara el país caribeño y capturara hasta el entonces líder chavista Nicolás Maduro.

En este sentido, Sánchez ha destacado haber trasladado esta idea a Rodríguez y González. Asimismo, ha recordado que "América Latina sabe que cuenta con el apoyo de España", tal y como ha "reiterado esta semana a los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay". Unas conversaciones que no pillan de sorpresa, puesto que Sánchez ya había anunciado su intención de hablar con ambos con el objetivo de intentar facilitar la transición.

Por su parte, en su cuenta de X, el propio González ha confirmado haber hablado con el presidente español que, según ha detallado duró 17 minutos. En este sentido, ha explicado que Sánchez le ha expresado que la liberación de los presos políticos venezolanos "no puede ser selectiva y además debe ser verificada, sin duda, libertad plena e incondicional".

"La comunidad internacional —y España en particular— conoce bien la diferencia entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de derecho", ha añadido González, quien también ha resaltado que Venezuela necesita "una transición real", para la que "debe haber libertad para todos los presos políticos, fin de la persecución, desarme de los grupos paraestatales y respeto a la voluntad popular", manifestada en las pasadas elecciones del 28 de julio.

