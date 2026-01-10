Juan del Val responde a los que criticaron que ganara el Premio Planeta: "Seguid ladrando, yo sigo y Vera no para"

Juan del Val inicia 2026 en medio de polémica tras publicar un mensaje en redes dirigido a quienes criticaron su novela 'Vera, una historia de amor'. En La Roca, el escritor explica que su respuesta está llena de sarcasmo e ironía.

Juan del Val ha arrancado el 2026 rodeado de polémicas. El colaborador de La Roca compartió en sus redes sociales un post donde responde a quienes en su día criticaron que participara en el Premio Planeta antes de que su novela 'Vera, una historia de amor' saliera a la venta.

"Teníais la necesidad de poner en valor a los auténticos escritores y no a esos intrusos que salen en la tele y venden novelas a las masas analfabetas… No dudéis en daros por aludidos porque, efectivamente, sois vosotros… Seguid ladrando, pero tened cuidado porque la bilis que os sube desde el estómago os puede quemar la garganta. Sonrío. Yo sigo y Vera no para", escribió Juan del Val.

En el plató de La Roca, el escritor explicó por qué decidió contestar a sus críticos. El colaborador aseguró que todo su escrito estaba lleno de "sarcasmo" e "ironía" y que no considera que se trate de "un post polémico".

Además, quiso dejar claro que sus palabras no tienen "absolutamente nada que ver con las críticas a mi novela. Estoy hablando de otras".

"Las críticas a mi novela se pueden producir. Yo hablo de personas que, por ejemplo, comparan mi triunfo con el de Donald Trump. Contesto a una persona que llama analfabetos a mis lectores y a otro que dice textualmente: 'Juan del Val no es solo una mierda como escritor, también es una mierda como persona'. Decidí hacer este post para no quedármelo dentro", terminó diciendo Juan del Val.

