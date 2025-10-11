Juan del Val considera "un poco torticera" la interpretación del Ministerio de Cultura sobre la asistencia a los toros

La última encuesta de hábitos culturales en España revela una caída en la asistencia a museos y plazas de toros. Sin embargo, algunos colaboradores de La Roca, como Juan del Val, cuestionan la interpretación de los datos que ofrece el Ministerio de Cultura.

En este vídeo de La Roca, los colaboradores analizan los últimos datos sobre el consumo cultural en España. Según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2025, difundida por el Ministerio de Cultura, solo el 47,6% de la población ha visitado museos, exposiciones o galerías de arte en el último año. Esta cifra supone una caída de 9,4 puntos respecto a la encuesta realizada entre 2006 y 2007.

La afluencia a los espectáculos taurinos también ha disminuido. En 2014, un 9,5% de la población acudía a las plazas de toros, mientras que ahora el porcentaje se sitúa en torno al 8%. Sin embargo, estos datos no convencen a Juan del Val.

Según el colaborador, los resultados difundidos por el Ministerio de Cultura están interpretados de forma "un poquito torticera", ya que, aunque reconoce que en los últimos 20 años la asistencia ha bajado, subraya que en "los últimos años se puede ver que hay un incremento y además de gente joven" que acude a los toros.

"Las interpretaciones de un mismo dato se pueden dar de determinadas formas", opina Juan del Val.

