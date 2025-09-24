Elvira Lindo explica en Salvados por qué rechazó el ofrecimiento de Pedro Sánchez de ser ministra de Cultura

La escritora Elvira Lindo desvela este domingo en Salvados el motivo que la llevó a rechazar el ofrecimiento que le hizo Pedro Sánchez. A partir de las 21:35 h en laSexta.

El próximo domingo, el equipo de Salvados nos lleva hasta Ademuz (Valencia), un municipio de la llamada España vaciada que cuenta con alrededor de mil habitantes. Allí, Gonzo se encuentra con Elvira Lindo y su pareja, el también famoso novelista Antonio Muñoz Molina.

Este pueblo valenciano que ha visto crecer a la creadora de 'Manolito Gafotas' se ha convertido ahora en su refugio. Entre sus paisajes pasean la entrevistada y el entrevistador para hablar de su carrera, la salud mental y su visión de futuro.

La escritora confirma en este breve adelanto de lo que podremos ver el próximo domingo en laSexta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se puso en contacto con ella para ofrecerle ser ministra de Cultura, pero ella, aunque agradecida, rechazó su propuesta. "Yo no me vi preparada", reconoce.

Se lo pensó durante 30 minutos, pero ese breve tiempo le dio para mucho. "Estuve sentada en mi sofá y dije: 'Soy como la ministra de Cultura'", confiesa entre risas.

Este domingo, en laSexta, Salvados: Elvira. A partir de las 21:35 h.