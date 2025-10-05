Juan del Val da su opinión sobre el absentismo laboral: "Me parece injusto demonizar al trabajador"

El debate sobre el absentismo laboral vuelve a ocupar titulares tras las recientes declaraciones del Partido Popular, que cifra su coste anual en 35.000 millones de euros. En el programa La Roca, Juan del Val ofreció su punto de vista sobre esta polémica.

"En este tipo de debates solamente se constata que tenemos un problema como sociedad", comenta el colaborador. "Me parece enormemente injusto demonizar al trabajador diciendo que no va porque no le da la gana", añade Juan del Val, quien también considera injusto que se haga lo mismo con el empresario y que, en algunas ocasiones, se les califique como "negreros".

"No creo que en ningún caso sea real", opina. Asimismo, considera que cuanto mejores sean las condiciones laborales y de conciliación familiar, menor será el absentismo.

