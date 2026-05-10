Nuria Roca, tras las críticas a Amaia Montero por desafinar en un concierto con La Oreja de Van Gogh: "Me da pena; ojalá no vea las redes"

La presentadora ha salido en defensa de la cantante, después de que hiciera una versión de 'Nothing Compares 2 U' que despertó las críticas de público y usuarios de las redes sociales.

Nuria Roca ha salido en defensa de Amaia Montero tras las críticas que ha recibido la cantante en redes sociales por desafinar este sábado mientras cantaba 'Nothing Compares 2 U' en su primer concierto de vuelta con la La Oreja de Van Gogh. Montero llegó a convertirse en 'trending topic' y recibió malos comentarios a raíz de su actuación. "Pues a mí me da un poco de pena. Ojalá no vea las redes sociales", ha expresado Nuria Roca tras enterarse.

Así, la presentadora ha querido hacer de "defensora" de Montero, destacando que "después de 19 años, uno tiene sus miedos y su respeto al público". "Ella ha relatado las bajadas al infierno que tuvo y te enfrentas a algo que a lo mejor es un monstruo que no sabes manejar en ese momento", ha manifestado Roca, quien ha criticado que "también la gente tiene mucha mala leche y sube a las redes el trocito que le interesa".

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