Atresplayer estrena 'SIDOSA', el documental sobre Eduardo Casanova que es una reivindicación contra el estigma del VIH

El actor, que ha sido la primera figura mediática en España en hacer público que es seropositivo, se abre en canal en este documental producido por Évole.

Atresplayer ha estrenado 'SIDOSA', el documental producido por Jordi Évole sobre Eduardo Casanova que es una reivindicación contra el estigma del VIH. El actor ha sido la primera figura mediática en España en hacer público que es seropositivo.

Desde este domingo, ya puedes ver el documental que muestra la revelación más íntima de Casanova, donde conoceremos mejor quién es el actor y cuál es la realidad actual del VIH. Todo en una producción llena de humor, emoción y memoria.

"Cuando yo empecé a trabajar con prótesis fue cuando a mí me transmitieron el VIH. Por eso yo empecé a tapar con maquillaje las caras de los actores y las actrices, por eso empecé a convertirlos en monstruos y a pintarlo todo de rosa y a tapar el rojo. Por eso me da pánico el rojo", confiesa el actor en el documental.

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