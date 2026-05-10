La confesión de Amaia Montero durante su primer concierto reencuentro con La Oreja de Van Gogh: "Bajé al mismísimo infierno"

La cantante expresó que "han pasado muchas vidas dentro de estos años" y que hubo momentos momentos en los que pensó que "nunca volvería a pisar un escenario".

Amaia Montero se subió al escenario este sábado en Barakaldo en su primer concierto de regreso con La Oreja de Van Gogh y confesó ante sus seguidores los duros momentos que ha vivido en los años en los que estuvo alejada del grupo musical. "Han pasado muchas vidas dentro de estos años y esto es muchísimo más que un concierto. Hubo momentos en los que pensé que nunca volvería a pisar un escenario", expresó.

Además, la cantante reconoció que llegó a bajar "al mismísimo infierno", destacando que no era "una forma de hablar". "Hubo demasiados días de oscuridad en los que pensaba que todo había terminado", manifestó, tras lo que terminó sus emotivas palabras diciendo que "la vida es la hostia".

Tras escuchar sus palabras, Nuria Roca ha destacado que "era un momento muy mágico porque había muchísima expectación". "Hay muchos fans de La Oreja de Van Gogh que estábamos esperando este momento y a partir de ahora ya vamos a normalizar que La Oreja de Van Gogh es con Amaia pero sin Pablo", ha señalado, en referencia a uno de los fundadores del grupo, que decidió marcharse cuando Amaia Montero volvió.

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