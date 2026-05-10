Pilar Vidal reconoce que legalizaría el cannabis en España: "Prohibir es despertar el deseo"

La periodista ha expresado que "aquí existe y hay gente que cultiva, gente que vende y gente que consume", por lo que se ha mostrado "partidaria de regularizar" el cannabis.

Pilar Vidal ha reconocido en La Roca que ella legalizaría el cannabis en España. "Los que hemos viajado a Ámsterdam y a ciudades donde está legalizado hemos visto que se puede convivir perfectamente", ha expresado la periodista, a lo que Nuria Roca ha añadido que "no solo por un tema de convivencia, sino para que luego no exista otro tráfico".

En este sentido, Vidal ha afirmado que "prohibir es despertar el deseo". "Aquí es una hipocresía, porque aquí existe y aquí hay gente que cultiva, gente que vende y gente que consume, por lo que yo soy partidaria de regularizar", ha manifestado.

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