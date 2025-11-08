Ahora

Joaquim Bosch explica qué pruebas hacen falta para inculpar al fiscal general del estado

Esta semana comenzó el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelar secretos. En este vídeo de La Roca, Joaquim Bosch apunta a que no hay pruebas claras que confirmen su implicación, solo posibles indicios que deben investigarse.

Esta semana arrancaba el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por la difusión. En el caso, la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía que "ciertamente había cometido dos delitos fiscales".

Desde La Roca, el magistrado Joaquim Bosch explica qué pruebas serían necesarias para inculpar a García Ortiz: "Para que haya una condena al fiscal general tiene que haber una prueba de cargo suficiente que destruya la presunción de inocencia", explica.

"No basta con hipótesis o posibilidades", detalla Bosch, y añade que las pruebas pueden ser tanto directas como indirectas. "Lo que dice la jurisprudencia es que los indicios son suficientes para condenar siempre y cuando sean muy concluyentes, que no dejen lugar a dudas y que además no sean meras probabilidades o sospechas", apostilla el juez.

Asimismo, opina que hasta la fecha no se ha visto ninguna prueba: "No hay ningún dato que diga cómo o de qué manera el fiscal general remitió el correo a algún periodista. Lo que tenemos que son posibles indicios".

