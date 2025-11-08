Juan del Val responde a las primeras críticas sobre su libro: "Creer que una novela es mala porque se lee mucho es de bobos"

El escritor, en La Roca, ha hablado sobre las reacciones que está teniendo su novela una vez ya ha salido a la venta. "Hay críticas que son demoledoras y otras que son extraordinarias. Las dos son legítimas", ha expresado.

Juan del Val ha hablado en La Roca de la acogida que ha tenido su novela. De las primeras críticas a 'Vera, una historia de amor', libro ganador del Premio Planeta de este año. El escritor ha recogido para su argumentación lo expresado en 'El Hormiguero' con Pablo Motos sobre una "crítica demoledora".

Viene a decir, cosa que está bien uy es respetable, que los personajes que no, que la trama que no, que los diálogos que no. Pero acaba diciendo que como no es buena se va a vender mucho. Tú dices esa frase y tú eres gilip***", expresó con Pablo Motos.

En La Roca ha retomado el hilo: "Cuando alguien considera que una novela porque se lee mucho es mala... es bobo. Lo que hablaba de las críticas es que se generó mucho ruido sobre la novela y hablaban de ella de salir, algo que es lamentable. Acepto las críticas. Todas. Hay a gente a la que le gusta y otras a las que no".

"En general el que habla mal de un producto parece que sabe más. Como soy más listo y sé más, a mí no me vas a engañar tú", ha expresado el escritor.

Y prosigue: "Hay críticas que son demoledoras y otras que son extraordinarias. Las dos son legítimas. Es algo subjetivo. Nada es objetivamente bueno o malo. Yo estoy feliz".

