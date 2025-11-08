Juan del Val analiza la situación del PP tras las negociaciones con Vox en en Valencia: "Tienen pánico a las urnas"

El Partido Popular y Vox aseguran que las negociaciones para sustituir a Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana avanzan con buen ritmo. Sin embargo, Juan del Val advierte que un nuevo pacto entre ambos partidos podría perjudicar al PP a largo plazo.

Aunque aún quedan detalles por concretar, el Partido Popular y Vox han afirmado que la negociación para buscar un sustituto a Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana va bien encaminada.

Desde La Roca, Juan del Val ha querido dar su opinión. "No tengo claro que no haya elecciones porque yo creo que a Vox le convienen las elecciones", comenta el colaborador.

Asimismo, señala que el Partido Popular "tiene pánico a las urnas" y de ahí su insistencia a llegar a un acuerdo con Santiago Abascal. Sin embargo, alerta que al final el PP puede salir mal parado de negociar con Vox.

"Es muy posible que en esas cesiones que tendría que hacer (el Partido Popular) a Vox para no adelantar elecciones... puede ser que acorto plazo sea una buena jugada, pero a largo plazo le acabará perjudicar como en el 2023", reflexiona Juan del Val.

