Joaquim Bosch explica cómo se consigue un indulto en España: "En este país se ha indultado mucho"

Los indultos en España han disminuido en los últimos años. En 2020 se concedieron 30, frente a los 11 registrados en 2023. En La Roca, el magistrado Joaquim Bosch explicó cómo funciona este proceso y por qué genera tanta polémica.

En 2020, y a pesar de la pandemia, se concedieron 30 indultos en España. Tres años después, la cifra ha caído a solo 11, según datos del Ministerio de Justicia. Los indultos en Semana Santa son una tradición anual y se otorgan a petición de las cofradías; en 2024 se concedieron seis por esta vía.

Desde el programa La Roca, el magistrado Joaquim Bosch explicó cómo se obtiene un indulto en España: "Únicamente lo puede conceder el Gobierno a través de un acuerdo del Consejo de Ministros". Además, precisó que "se puede indultar cualquier delito".

El juez también señaló los problemas que han surgido en los últimos años con algunas resoluciones judiciales: "Lo que ocurre es que últimamente ha habido problemas con las resoluciones judiciales por exigir que haya algún tipo de motivación. Porque el problema del indulto en España es que se han acordado a veces medidas de gracia bastante arbitraria, en el sentido de que no ha habido ninguna explicación, y luego han llegado a la vía judicial y las ha revocado. En este sentido, lo fundamental es explicar cuáles son las razones; no se puede perdonar la pena solo porque sí, porque el Gobierno quiera", subrayó Bosch.

Por último, el magistrado destacó que "los datos de la Fundación Civil son muy interesantes", ya que muestran cuántos indultos se han concedido en España y "demuestran que en este país se ha indultado mucho".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.