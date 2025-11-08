Carolina Bescansa, tajante con el rey emérito por sus declaraciones sobre la Transición: "Que diga que ha traído la democracia…"

Las memorias de Juan Carlos I han causado gran polémica por las reflexiones que el rey emérito comparte sobre la Transición española. Carolina Bescansa critica duramente sus palabras y recuerda episodios del pasado que, según ella, contradicen la versión del monarca.

Las memorias de Juan Carlos I no están dejando indiferente a nadie. Las reflexiones que comparte el emérito en su biografía están generando una gran polémica por algunos de los comentarios que incluye, especialmente, sobre la Transición que dio paso a la democracia en España.

Según el contenido de sus memorias, el emérito quiere dejar un legado para los jóvenes que "no saben nada de la Transición" y mostrar que, frente a lo que algunos piensan, él es "muy trabajador".

Unas declaraciones que no han gustado nada a la politóloga Carolina Bescansa. "Por poner una fecha documentada el 6 de julio de 1978, que además coincide con el segundo debate en las cortes sobre el texto que luego será la Constitución, se constituye en Londres con Juan Carlos a través de Manuel Prado la sociedad que se llama Alcántara, que se dedica al tráfico de armas entre España y Egipto", recuerda.

Asimismo, considera que fue en ese momento cuando Juan Carlos "empieza a robar". Por otro lado, critica la afirmación del emérito de que él trajo la democracia a España.

"Que diga que ha traído la democracia... quiero enseñarle las fotografías de todos los estudiantes de la Universidad Complutense que murieron en manifestaciones en este país para que se entere quién ha traído la democracia a este país y quién no", comenta Carolina Bescansa.

