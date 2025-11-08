La Comunidad de Madrid asegura que ha contactado con los afectados por los errores en los resultados de pruebas de cáncer de colon

Almudena Quintana, directora general asistencia de la Comunidad de Madrid, ha detallado que aquellos que ya se habían hecho la colonoscopia se les ha pedido que soliciten de nuevo su resultado y, a los que no, les han recordado la importancia de la cita que tienen.

Los fallos en los cribados de pacientes no solo están en Andalucía y no solo afectan a personas con cáncer de mama. Según ha podido saber La Roca, en la Comunidad de Madrid se han registrado 571 pacientes de la campaña de prevención del cáncer de colón que en febrero de este año recibieron una carta con una notificación negativa cuando no era así y a los que la Conserjería de Salud madrileña les ha enviado un SMS para informarles del error.

Un error que Almudena Quintana, directora general asistencia de la Comunidad de Madrid, explica que se ha producido por una "incidencia informática". "El mismo día que se detecta esta incidencia informática nos ponemos en contacto con la empresa que realiza el envío de estas cartas. Hubo un error en la actualización que provocó la transformación de los archivos en notificaciones negativas".

Tal y como relata Quintana, la Comunidad de Madrid se ha puesto en contacto con todos los pacientes afectados a través de un SMS enviado a sus teléfonos móviles: "Los que ya tenían la colonoscopia pedida, lo que hicimos fue mandar un SMS recordando la cita y diciendo que era importante que se la volviera a hacer".

"Y quien tenía la colonoscopia hecha, tenía que ir a un especialista hospitalario o al médico de atención primaria a pedir el resultado", ha añadido.

Debido al error original, desde la sanidad madrileña no se quiso "enredar más a los pacientes con las cartas" y por ello no recibieron más notificaciones, pero sí garantizan que los afectados recibieron un SMS con la información de su colonoscopia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.