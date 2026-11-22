Aunque el dato sea bajísimo, va en aumento. En el año 2022 tan solo el 4% de los anuncios admitía animales. Eso sí, la cifra varía según la ciudad.

Por si el problema de la vivienda no fuera suficientemente grave, encontrar una vivienda en alquiler teniendo en mascota ya sí que es prácticamente misión imposible.

Según un estudio de la EAE Business School, hay 30 millones de mascotas en España. Es decir, la cifra de animales es 11 veces mayor que la de bebésen nuestro país. Es decir, desde el año 2019 hay más hogares con animales en España que con niños menores de 15 años.

Pese a ello, de media, solo uno de cada 10 pisos en alquiler los acepta. Y, aunque el dato sea bajísimo, va en aumento. En el año 2022 tan solo el 4% de los anuncios admitía animales. Y esto cambia según el territorio.

Si miramos el mapa de casas en alquiler, de las 8.303 viviendas en alquiler de Madrid, 1.370 aceptan mascotas. En Barcelona, de las 2.235 las aceptan 709. Sin embargo, en otras como Santiago de Compostela, tan solo 17 los permiten. Y en Pamplona baja a ocho casas.

Además, si el contrato de vivienda lo prohíbe, no puedes convivir con un animal de compañía.

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