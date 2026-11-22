El artista prometió que si su nuevo disco llegaba al número 1 en Reino Unido se cambiaría su nombre y ha cumplido la promesa.

Mucha gente conoce a James Blunt, pero pocos a Ryan Air. Y la realidad es que son la misma persona. El artista sacó disco a primeros de noviembre y se apostó con sus fans que si lo lograban colocar en el número uno de la lista de los discos más vendidos del Reino Unido se iba a cambiar el nombre por Ryan Air en honor a la compañía aérea.

Tras lograrlo, el artista cumplió su promesa y ha pasado a llamarse Ryan Bel Air. Un nombre basado en la compañía aérea que también tiene su explicación en que su álbum se llama Airplane Mode y planteó esta alternativa como broma.

"Las bromas son muy peligrosas", ha señalado Nuria Roca tras conocer la historia. La presentadora ha mostrado su total incomprensión ante la broma: "Pues le voy a llamar y se lo voy a decir".

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