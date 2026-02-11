Afra Blanco: "La edad media de abuso sexual en redes sociales es de 13 años y el 50% de los menores no se gusta por culpa de ellas"

La sindicalista Afra Blanco interviene en el debate de laSexta Xplica para aportar diversos datos sobre el impacto perjudicial que las redes sociales tienen en los adolescentes, tras el anuncio del Gobierno de prohibir su uso a menores de 16 años.

"Yo no soy madre, pero no soy idiota ni irresponsable", afirma Afra Blanco al iniciar su intervención en el debate de laSexta Xplica, centrado en una de las medidas más controvertidas adoptadas por el Gobierno en las últimas semanas: la prohibición del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.

La sindicalista se muestra plenamente favorable a la iniciativa y respalda su postura con una serie de datos que atribuye a organismos como la OTAN, Interpol, UNICEF, Save the Children y la ONU. "La edad media de abuso sexual en redes es de 13 años; el 50% de los menores no se gusta por culpa de las redes sociales; y el 97% de los jóvenes afirma haber sufrido algún tipo de violencia sexual a través de ellas", enumera.

Blanco también pone el foco en el acoso escolar: "El 98% del bullying se produce a través de las redes", asegura. Añade además que la edad media de acceso a la pornografía se sitúa en los ocho años y subraya otro dato que considera especialmente relevante: "El 81% de la captación de menores para la trata se realiza en redes sociales". Para ella, el dato esclarecedor de por qué muchos están poniendo el grito en el cielo con esta regulación es que, según indica, el 30% de los ingresos monetarios de estas plataformas procede de usuarios menores de edad.

"No solo se está legislando en España, sino también en Dinamarca y Noruega", señala. "Aunque algunos no tengamos todo el día la familia en la boca, entendemos que no podemos exponer a los menores a entornos donde existen depredadores y delitos", concluye Afra Blanco.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.