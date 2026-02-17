Ana Martín, sobre Felipe González: "Es el único que se atreve a decirle al rey (Pedro Sánchez) que va desnudo"

Nadie dice que no sea verdad lo que dice. El problema es que es el único o de los pocos desde dentro del PSOE que se atreve a decirle al rey (Pedro Sánchez) que va desnudo", comenta Ana Martín en La Roca acerca de las últimas declaraciones de Felipe González en las que asegura que votará en blanco.

Óscar López mantiene su postura. Hace apenas unos días, el ministro, durante unas declaraciones en Radio Nacional de España, responsabilizó a Javier Lambán de los malos resultados electorales del PSOE en Aragón. "En lugar de hacer oposición al señor Jorge Azcón se dedicó a hacer otra cosa", afirmaba entonces.

Las respuestas dentro del partido no tardaron en llegar. Pilar Alegría sostenía que "señalar a unos o a otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección", y posteriormente expresaba su "orgullo" por el "legado de Lambán". Por su parte, Emiliano García-Page manifestaba que deseaba "de todo corazón" que se pidieran disculpas, mientras que Félix Bolaños insistía en que "todos en el Partido Socialista" reconocen "la figura y el legado de Javier Lambán".

Sin embargo, las tensiones internas venían de antes. "Con los candidatos actuales, yo votaría en blanco", señalaba el expresidente del Gobierno Felipe González, generando una fuerte polémica entre los socialistas. "Es un pecado mortal pactar con Vox, pero a mucha más distancia estaría que yo pactara con EH Bildu", añadía.

Estas opiniones del pasado no han sido especialmente bien acogidas en el presente. "Hay jarrones chinos que, lamentablemente, ya no quedan bien en las estanterías", comentaba la ministra de Igualdad, Ana Redondo. A su vez, Patxi López declaraba abiertamente que "Felipe González ha dejado de ser una referencia para los socialistas".

En relación a lo que comenta el expresidente sobre que preferiría pactar con Vox que con Bildu, la periodista recuerda que en las últimas elecciones municipales Bildu en 2023, "teniendo ya pactos con este Gobierno" incluyó a 44 condenados por terrorismo en las listas electorales. "Cuando les pillaron sacaron a los siete condenados por delitos de sangre", afirma. "Entre los fundadores de Vox está Ortega Lara, que se pasó más de 500 días secuestrado por ETA".

Tania Sánchez interrumpe su intervención para señalar que entre las listas de Vox hay condenados por violencia machista. "A ver si somos capaces de no decir 'lo tuyo, peor'. Felipe González es libre de no compartir la política de pactos de su partido, pero que alguien como él, con lo que ha representado en este país diga que es mejor pactar con Voz que, me da igual cómo acabe esta frase, es alguien que se ha desubicado ideológicamente", concluye la colaboradora.

"Siete condenados por delitos de sangre... a mí me parece bastante grave", insiste Ana Martín.

