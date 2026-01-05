El mensaje de una jubilada sobre las pensiones: "Un país que no defiende a sus niños y a sus pensionistas es antidemocrático"

Maribel Mesón denunció en laSextaXplica las "difamaciones y calumnias" sobre el sistema de pensiones, cuestionando los discursos que sostienen que no habrá pensiones en el futuro.

Maribel Mesón, jubilada,defendió el sistema público de pensiones durante su intervención en laSexta Xplica, donde recordó que ya en su juventud se advertía de su desaparición y subrayó que, después de 40 años, "sí ha tenido". Criticó los mensajes que, a su juicio, difaman o generan alarma injustificada sobre el futuro del sistema: "No se puede ser tan ambiguo y a la vez tan falso para decir que no vamos a tener pensiones".

Mesón pidió reforzar esa protección constitucional para asegurar su cumplimiento y sostuvo que la defensa de las pensiones afecta tanto a los mayores como a los jóvenes.

"Dice que los poderes públicos van a garantizar pensiones actualizadas para la economía de los ciudadanos de la tercera edad. Queremos que se blinden en el artículo 1 y 2 para que sea real. Un país que no defiende a sus niños y a sus pensionistas es un país antidemocrático y sin futuro", zanjó.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

