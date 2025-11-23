Benjamín Prado pone el punto de mira en las empresas en los casos de corrupción: "Hasta ahora se han ido de rositas"

Benjamín Prado comenta el informe de la UCO sobre el patrimonio de Santos Cerdán y la presunta trama de corrupción, destacando indicios del funcionamiento ilícito y el papel de empresas implicadas, según conclusiones expuestas en el programa.

En este vídeo de La Roca, Benjamín Prado opina sobre el último informe elaborado por la UCO sobre el patrimonio de Santos Cerdán. En dicho documento, han encontrado el beneficio económico que habría sacado el ex secretario de Organización del PSOE en la trama de corrupción. Cabe recordar que en su día Santos Cerdán aseguró que no tenía nada que ver con Servinabar.

"El informe de la UCO tiene una pinta muy mala, todo parece indicar que han encontrado el sistema de funcionamiento de esta pequeña mafia que se había montado. Está claro quien negociaba, quien cogía el dinero y quien lo repartía por lo menos para la UCO", señala el escritor.

Asimismo, Prado pone el foco en las empresas que están involucradas en las tramas de corrupción. "Aquí los corruptores y corrompidos son igual de culpables, lo que pasa es que las empresas hasta ahora se han ido bastantes de rositas. En este caso, la empresa Acciona", opinan Benjamín Prado.

"A los corruptores hay que aplicarles la ley con un poco más de peso", considera el colaborador de La Roca.

